ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС готовит жесткие ограничения из-за энергокризиса на фоне войны с Ираном

01:09 07.04.2026 Вт
2 мин
Конфликт на Ближнем Востоке уже привел к серьезным перебоям на глобальных энергетических рынках
aimg Юлия Маловичко
ЕС готовит жесткие ограничения из-за энергокризиса на фоне войны с Ираном Фото: энергоресурсы в дефиците из-за войны (из открытых источников)

Европейский Союз готовит новые чрезвычайные меры в ответ на энергетический кризис, вызванный войной в Иране. А именно Брюссель разрабатывает план для преодоления кризиса и его последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ElPais.

Читайте также: Цена на физическую нефть обновила максимум с 2008 года

Конфликт уже привел к серьезным перебоям на глобальных энергетических рынках. Ситуация обострилась после атак на инфраструктуру в Персидском заливе и фактического блокирования Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти и газа.

Это вызвало дефицит энергоресурсов и резкий рост цен, что непосредственно влияет на страны ЕС.

В Еврокомиссии отмечают, что сейчас прямой угрозы физическим поставкам энергии нет. В то же время в ЕС рассматривают сценарии реагирования, подобные тем, что применялись после начала полномасштабной войны России против Украины.

Среди возможных мер:

  • ограничение температуры в зданиях;
  • расширение дистанционной работы;
  • возможное рационирование горючего;
  • совместные закупки энергоресурсов на уровне ЕС.

Отдельные страны уже сталкиваются с трудностями. В частности, Италия и Словения сообщают об ограничениях в поставках топлива.

Кроме краткосрочных шагов, в ЕС планируют активизировать политику развития возобновляемой энергетики. Ожидается, что нынешний кризис может ускорить переход к альтернативным источникам и уменьшить зависимость от импорта.

Эксперты отмечают, что страны с меньшей зависимостью от газа, в частности Испания, пока испытывают более слабое влияние ситуации.

В то же время последствия конфликта могут выйти за пределы энергетики. Из-за перебоев в глобальных поставках существуют риски новых кризисов, в частности продовольственного и медицинского, ведь под угрозой могут оказаться поставки удобрений и лекарственных средств.

Министры энергетики стран ЕС уже обсудили возможные шаги реагирования. Часть мер базируется на рекомендациях Международного энергетического агентства и направлена на быстрое смягчение последствий кризиса.

Энергокризис из-за войны

Напомним, что США, которые начали операцию против Ирана вместе с Израилем, что в результате привело к энергокризису, также в списке пострадавших. Более того, сразу после перебоев с поставками нефти и резким ростом цен на нефть, в Штатах значительно подорожало топливо.

Это довело до паники администрацию американского лидера Дональда Трампа, ведь цены на бензин возмутили граждан США, что было очень невыгодно президенту перед выборами.

На днях РБК-Украина также писало, что оптовые цены на дизель в ЕС достигли исторического максимума.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света