ЄС готує спосіб обійти вето Угорщини на санкції проти Росії: FT дізналося деталі

Можливе посилення санкцій проти РФ

8 травня президент України Володимир Зеленський провів важливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Після розмови Трамп заявив у своєму блозі на платформі Truth, що якщо Росія порушить режим припинення вогню, Сполучені Штати разом з партнерами введуть нові санкції.

Цю позицію підтримав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який 9 травня зазначив, що припинення вогню є необхідною умовою для укладення "справжнього мирного договору". В іншому випадку, за словами Мерца, Росія повинна бути готова до нових санкцій.

У той же час Польща активно працює над затвердженням 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який має бути прийнятий до 1 липня. Новий пакет передбачає обмеження на експорт хімічних речовин та введення санкцій проти російських компаній.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.

Окрім того, він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.

У квітні угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують вступ України до ЄС. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.

Орбан також назвав вступ України до ЄС "економічним самогубством".

Як повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, Європейський Союз має розуміння, як діяти, якщо вето Угорщини щодо вступу України не буде подолане. Розглядається план Б і план В.

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