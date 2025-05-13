ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России: FT узнало детали

Возможно ужесточение санкций против РФ

8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел важный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После разговора Трамп заявил в своем блоге на платформе Truth, что если Россия нарушит режим прекращения огня, Соединенные Штаты вместе с партнерами введут новые санкции.

Эту позицию поддержал и канцлер Германии Фридрих Мерц, который 9 мая отметил, что прекращение огня является необходимым условием для заключения "настоящего мирного договора". В противном случае, по словам Мерца, Россия должна быть готова к новым санкциям.

В то же время Польша активно работает над утверждением 17-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть принят до 1 июля. Новый пакет предусматривает ограничения на экспорт химических веществ и введение санкций против российских компаний.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.

Кроме того, он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.

В апреле венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают вступление Украины в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.

Орбан также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".

Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии относительно вступления Украины не будет преодолено. Рассматривается план Б и план В.

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