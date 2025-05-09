Мерц пригрозив Росії новими санкціями через Україну: що відомо

Припинення вогню в Україні має "дати можливість укласти справжній мирний договір". В іншому разі Росія зіткнеться з новими санкціями.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з президента Європейської ради Антоніу Кошта, пише РБК-Україна з посиланням на Stern.de , The Guardian .

Коментуючи війну Росії проти України, Мерц наголосив, що "ми твердо і беззастережно стоїмо на боці України" і що ЄС прагне "закінчити цю війну якнайшвидше", але водночас зрозуміло, що "це не минеться повз голову України".

Він наголосив, що "українці мають брати участь" у будь-яких обговореннях, і пообіцяв, що ЄС продовжить "підтримувати Україну в її здатності ефективно захищати себе".

Німецький канцлер у четвер розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом і запевнив Трампа в підтримці його ідеї про 30-денне припинення вогню.

"Зокрема, зараз ідеться про Росію", - попередив Мерц.

Він зазначив, що таке припинення вогню має "дати можливість укласти справжній мирний договір".

"Якщо цього не відбудеться, ми, не вагаючись, підемо на подальше посилення санкційного тиску спільно з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", - наголосив канцлер.