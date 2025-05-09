Мерц пригрозив Росії новими санкціями через Україну: що відомо
Припинення вогню в Україні має "дати можливість укласти справжній мирний договір". В іншому разі Росія зіткнеться з новими санкціями.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з президента Європейської ради Антоніу Кошта, пише РБК-Україна з посиланням на Stern.de, The Guardian.
Коментуючи війну Росії проти України, Мерц наголосив, що "ми твердо і беззастережно стоїмо на боці України" і що ЄС прагне "закінчити цю війну якнайшвидше", але водночас зрозуміло, що "це не минеться повз голову України".
Він наголосив, що "українці мають брати участь" у будь-яких обговореннях, і пообіцяв, що ЄС продовжить "підтримувати Україну в її здатності ефективно захищати себе".
Німецький канцлер у четвер розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом і запевнив Трампа в підтримці його ідеї про 30-денне припинення вогню.
"Зокрема, зараз ідеться про Росію", - попередив Мерц.
Він зазначив, що таке припинення вогню має "дати можливість укласти справжній мирний договір".
"Якщо цього не відбудеться, ми, не вагаючись, підемо на подальше посилення санкційного тиску спільно з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", - наголосив канцлер.
Поїздка Мерца за межі ФРН вперше на посаді канцлера
У п'ятницю, 8 травня, Мерц здійснив свій перший візит до інститутів ЄС і НАТО. Після зустрічі з головою Ради ЄС Антоніу Костою канцлер провів переговори з головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляєн.
Потім заплановані зустрічі з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Нагадаємо, 6 травня Бундестаг обрав лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини. Він замінив на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.