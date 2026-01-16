ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина виділяє Україні дадатковий пакет допомоги: на що підуть кошти

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 19:53
UA EN RU
Німеччина виділяє Україні дадатковий пакет допомоги: на що підуть кошти Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Німеччина виділяє Україні додатковий пакет у 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки. Гроші допоможуть покращити опалення та теплопостачання, особливо у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра зовнішній справ України Андрія Сибіги.

Сибіга високо оцінив допомогу від Німеччини, яку оголосив його колега, голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефул.

"Я високо ціную додатковий пакет з 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Вадефул", - зазначив Сибіга.

Ці кошти допоможуть покращити опалення та теплопостачання, особливо у прифронтових регіонах, аби населення почувалося захищеним навіть у складних зимових умовах.

"Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини, яка у цей складний час підтримує наших людей та системи інфраструктури", - додав глава МЗС.

Надзичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, що на годині запитань до уряду міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів російських окупантів - тисячі мегаватів генерації виведено з ладу.

Він наголосив, що Росія застосовує весь свій арсенал проти об’єктів критичної інфраструктури. Через масштабні удари та морозну погоду було поновилено режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Крім того, міністр енергетики повідомив, що Україна ініціює проведення засідання енергетичного "Рамштайну" у відповідь на кризу з електропостачанням, спричинену російськими ударами та сильними морозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Сибіга Підтримка України Енергетики
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу