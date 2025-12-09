ua en ru
Глава МЗС Німеччини закликав Китай "скористатись своїм впливом" та посприяти миру в Україні

Вівторок 09 грудня 2025 07:30
Глава МЗС Німеччини закликав Китай "скористатись своїм впливом" та посприяти миру в Україні Фото: глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з головою МЗС Китаю Ван Ї у Пекіні закликав китайську сторону використати свій вплив і підтримати міжнародні зусилля для якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС КНР.

Як зазначають у відомстві, під час переговорів сторони обмінялися позиціями щодо так званої "української кризи" - саме так офіційний Пекін називає російську агресію проти України. Вадефуль окреслив підхід Берліна та висловив сподівання, що Китай долучиться до припинення війни, скориставшись своїм впливом на Росію.

У відповідь Ван Ї підкреслив "послідовну позицію Китаю" щодо українського питання. За його словами, всі сторони повинні зберігати нинішній імпульс до політичного врегулювання, йти назустріч одна одній та працювати над досягненням "справедливої, міцної та обов’язкової" мирної угоди шляхом діалогу.

Китайський міністр також заявив, що Пекін підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на мир, та й надалі відіграватиме "конструктивну роль".

Німеччина своє комюніке за підсумками переговорів поки не оприлюднила.

Як відомо, Китай декларує нейтралітет у війні Росії проти України та уникає визначення агресора й жертви. Після кількох невдалих спроб виступити посередником Пекін фактично відмовився від активних дій, зосередившись на політичних закликах до деескалації та діалогу.

Днями у Пекіні заявили, що підтримка добросусідських відносин між Китаєм, Індією та Росією відповідає інтересам народів цих країн і сприяє миру та стабільності у світі.

