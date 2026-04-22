ЄС готує газовий "кулак" і збирається спільно купувати паливо, - Politico

Брюссель планує поновити роботу платформи AggregateEU, яка працювала у 2023 році. Вона дозволяла компаніям об'єднувати свої запити, що посилювало їхні позиції у переговорах з іноземними постачальниками.

Тепер ЄС планує вдосконалити програму та зайнятись координацією дій з постачальниками нафти та газу. Будуть й спільні закупівлі водню та сировини, а також посилиться контроль над ринком авіаційного гасу.

Новий підхід має забезпечити "переговорну силу щодо Азії". Про це виданню повідомило джерело, знайоме з позицією Комісії.

Що не так з планом ЄС

Ідея спільних закупівель подобається не всім. Бізнес часто ставить під сумнів ефективність таких заходів. Критики вказують на відсутність прозорих даних і вважають, що втручання ЄС може порушити ланцюги постачання.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захищає проєкт. На початку квітня вона озвучила цифри: з 2023 року платформа зібрала попит на 90 мільярдів кубометрів газу. Проте вона визнала, що систему треба вдосконалити.

"Ми не починаємо з нуля цю координацію в енергетичному секторі, але ми можемо зробити більше і краще", - заявила фон дер Ляєн.

Проте експерти ринку залишаються скептичними. Багато хто впевнений, що двосторонні контракти між великими гравцями працюють швидше. Брюссель же наполягає на єдності, щоб багатші країни не "перебивали" ціну у бідніших сусідів.