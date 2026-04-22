ЕС готовит газовый "кулак" и собирается совместно покупать топливо, - Politico

Брюссель планирует возобновить работу платформы AggregateEU, которая работала в 2023 году. Она позволяла компаниям объединять свои запросы, что усиливало их позиции в переговорах с иностранными поставщиками.

Теперь ЕС планирует усовершенствовать программу и заняться координацией действий с поставщиками нефти и газа. Будут и совместные закупки водорода и сырья, а также усилится контроль над рынком авиационного керосина.

Новый подход должен обеспечить "переговорную силу в отношении Азии". Об этом изданию сообщил источник, знакомый с позицией Комиссии.

Что не так с планом ЕС

Идея совместных закупок нравится не всем. Бизнес часто ставит под сомнение эффективность таких мер. Критики указывают на отсутствие прозрачных данных и считают, что вмешательство ЕС может нарушить цепи поставок.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защищает проект. В начале апреля она озвучила цифры: с 2023 года платформа собрала спрос на 90 миллиардов кубометров газа. Однако она признала, что систему надо усовершенствовать.

"Мы не начинаем с нуля эту координацию в энергетическом секторе, но мы можем сделать больше и лучше", - заявила фон дер Ляйен.

Однако эксперты рынка остаются скептическими. Многие уверены, что двусторонние контракты между крупными игроками работают быстрее. Брюссель же настаивает на единстве, чтобы более богатые страны не "перебивали" цену у более бедных соседей.