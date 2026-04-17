Фіцо: Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу

Словаччина найближчими днями подасть позов, в якому оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу і вимагатиме винесення попереднього судового рішення.

Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Позов буде подано до Суду ЄС, зазначив він, критикуючи процедуру прийняття цього регламенту.

"На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС", - наголосив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно.

Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.

Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб позбавитись залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни РФ проти України.

Заборона на імпорт російського газу була схвалена значною більшістю країн, що дозволило ЄС подолати опір Словаччини та Угорщини під час ухвалення цього рішення.