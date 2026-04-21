Пальне дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 21 квітня
13:25 21.04.2026 Вт
Дизель подешевшав одразу на 2 гривні
Фото: ціни на АЗС пішли вниз (Getty Images)
Популярні мережі АЗС переписали цінники на ДП та автогаз. Власники дизельних авто можуть заправитися вигідніше.
РБК-Україна розповідає, як змінилися ціни на АЗС 21 квітня та де заправитися дешевше.
Головне:
- Бензин: ціни на найпопулярніший А-95 в межах 69,90-75,99 грн.
- Дизель: мережі OKKO та WOG знизили вартість стандартного ДП одразу на 2 грн, а "Укрнафта" опустила ціну на 1,60 грн.
- Автогаз: найдешевше заправитися можна на АЗС "Укрнафти", де ціна впала на 1 грн і становить 48,90 грн, тоді як на інших мережах вона тримається на рівні 49,90 грн.
Як змінилися ціни на пальне
OKKO та WOG суттєво знизили вартість стандартного дизельного пального - на 2 грн/л порівняно з попереднім днем. Воно на обох мережах продається по 89,90 грн за літр.
Аналогічне здешевлення спостерігається і на брендове ДП (92,90 грн замість 94,90 грн).
Фото: ціни на популярних АЗС 21 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Водночас дизель та автогаз стали дешевшими на державній "Укрнафті" - на 1,60 грн та 1 грн відповідно.
Мережа SOCAR наразі зберігає цінники без змін порівняно з даними за 20 квітня.
Деталізація цін на АЗС 21 квітня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 85,90 грн
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 85,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Євро: 75,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 85,99 грн
- Бензин NANO 95: 79,99 грн
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДП NANO Extro: 94,99 грн
- ДП NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 48,90 грн