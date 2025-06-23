На саміті Євроради очікується підтримка руху України в ЄС, але є нюанс, - джерело

На саміті Європейської ради очікується підтримка подальшого просування України до членства в ЄС, але не одностайна.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Євросоюзі.
Як повідомило виданню джерело щодо переговорів про вступ України до Європейського союзу, очікується, що на підтримку подальшого руху вперед виступлять 26 з 27 країн ЄС, крім Угорщини.
"І безумовно, якщо 26 країн погоджуються рухатися вперед у межах підходу, що ґрунтується на досягненнях, і в рамках методології розширення, яку ніхто не ставить під сумнів, то, по-перше, це дуже чіткий сигнал", - зазначило джерело.
Джерело зазначило, що навіть без формальних рішень робота може тривати.
"Я вважаю, це відкриє можливість, якщо ситуація залишатиметься заблокованою через відсутність одностайності, наприклад, для ухвалення формальних рішень, - принаймні продовжувати роботу неформально, щоб процес щодо України не зупинявся", - сказав співрозмовник.
Як підкреслює джерело, позиція 26 країн є чітким сигналом на підтримку України відповідно до її досягнень. За його словами, "робота може тривати. І коли настануть умови для офіційного просування вперед, це зможе відбутися швидше".
"Якщо у нас немає одностайності (у відкритті переговорних кластерів з Україною, - ред.), то ми повинні мати змогу рухатись вперед неформально. Знову ж таки, це ще не кінець історії", - додав він.
Нагадаємо, Будапешт продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.
Щоб підкріпити свою риторику, Орбан ініціював опитування серед угорців щодо підтримки членства України в ЄС. Однак результати соціологічного дослідження, проведеного у квітні опозиційною партією "Тиса", показали протилежне: 58% учасників висловилися за вступ України до Євросоюзу. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона людей.
Попри це, сам Орбан публічно похвалився у соцмережах, що голосував проти європейського майбутнього України. Він також заявив, що членство України в ЄС нібито "становить загрозу для угорської економіки", а ще - що Євросоюзу доведеться "утримувати мільйонну українську армію". Орбан навіть назвав можливий вступ України до ЄС "економічним самогубством".
На тлі такої позиції Угорщини, у Європейському Союзі вже опрацьовують альтернативні сценарії. Як зазначила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, розглядаються варіанти плану "Б" і "В", якщо вето Будапешта не вдасться подолати.
Сьогодні РБК-Україна дізналось, що президент Володимир Зеленський може відвідати саміт Європейської ради, який пройде в Брюсселі 26-27 червня. Детальніше про це - читайте у матеріалі.
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