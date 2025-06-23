На саміті Євроради очікується підтримка руху України в ЄС, але є нюанс, - джерело

Як повідомило виданню джерело щодо переговорів про вступ України до Європейського союзу, очікується, що на підтримку подальшого руху вперед виступлять 26 з 27 країн ЄС, крім Угорщини.

"І безумовно, якщо 26 країн погоджуються рухатися вперед у межах підходу, що ґрунтується на досягненнях, і в рамках методології розширення, яку ніхто не ставить під сумнів, то, по-перше, це дуже чіткий сигнал", - зазначило джерело.

Джерело зазначило, що навіть без формальних рішень робота може тривати.

"Я вважаю, це відкриє можливість, якщо ситуація залишатиметься заблокованою через відсутність одностайності, наприклад, для ухвалення формальних рішень, - принаймні продовжувати роботу неформально, щоб процес щодо України не зупинявся", - сказав співрозмовник.

Як підкреслює джерело, позиція 26 країн є чітким сигналом на підтримку України відповідно до її досягнень. За його словами, "робота може тривати. І коли настануть умови для офіційного просування вперед, це зможе відбутися швидше".

"Якщо у нас немає одностайності (у відкритті переговорних кластерів з Україною, - ред.), то ми повинні мати змогу рухатись вперед неформально. Знову ж таки, це ще не кінець історії", - додав він.