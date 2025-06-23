На саммите Евросовета ожидается поддержка движения Украины в ЕС, но есть нюанс, - источник

На саммите Европейского совета ожидается поддержка дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС, но не единодушная.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Евросоюзе.
Как сообщил источник в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз, ожидается, что в поддержку дальнейшего движения вперед выступят 26 из 27 стран ЕС, кроме Венгрии.
"И безусловно, если 26 стран соглашаются двигаться вперед в рамках подхода, который основывается на достижениях, и в рамках методологии расширения, которую никто не ставит под сомнение, то, во-первых, это очень четкий сигнал", - отметил источник.
Источник отметил, что даже без формальных решений работа может продолжаться.
"Я считаю, это откроет возможность, если ситуация будет оставаться заблокированной из-за отсутствия единодушия, например, для принятия формальных решений, - по крайней мере продолжать работу неформально, чтобы процесс по Украине не останавливался", - сказал собеседник.
Как подчеркивает источник, позиция 26 стран является четким сигналом в поддержку Украины в соответствии с ее достижениями. По его словам, "работа может продолжаться. И когда наступят условия для официального продвижения вперед, это сможет произойти быстрее".
"Если у нас нет единодушия (в открытии переговорных кластеров с Украиной, - ред.), то мы должны иметь возможность двигаться вперед неформально. Опять же, это еще не конец истории", - добавил он.
Напомним, Будапешт продолжает блокировать открытие переговорных кластеров по членству Украины в ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.
Чтобы подкрепить свою риторику, Орбан инициировал опрос среди венгров касательно поддержки членства Украины в ЕС. Однако результаты социологического исследования, проведенного в апреле оппозиционной партией "Тиса", показали обратное: 58% участников высказались за вступление Украины в Евросоюз. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.
Несмотря на это, сам Орбан публично похвастался в соцсетях, что голосовал против европейского будущего Украины. Он также заявил, что членство Украины в ЕС якобы "представляет угрозу для венгерской экономики", а еще - что Евросоюзу придется "содержать миллионную украинскую армию". Орбан даже назвал возможное вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".
На фоне такой позиции Венгрии, в Европейском Союзе уже прорабатывают альтернативные сценарии. Как отметила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рассматриваются варианты плана "Б" и "В", если вето Будапешта не удастся преодолеть.
Сегодня РБК-Украина узнало, что президент Владимир Зеленский может посетить саммит Европейского совета, который пройдет в Брюсселе 26-27 июня. Подробнее об этом - читайте в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.