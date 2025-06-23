На саміті Євроради очікується підтримка руху України в ЄС, але є нюанс, - джерело
На саміті Європейської ради очікується підтримка подальшого просування України до членства в ЄС, але не одностайна.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Євросоюзі.
Як повідомило виданню джерело щодо переговорів про вступ України до Європейського союзу, очікується, що на підтримку подальшого руху вперед виступлять 26 з 27 країн ЄС, крім Угорщини.
"І безумовно, якщо 26 країн погоджуються рухатися вперед у межах підходу, що ґрунтується на досягненнях, і в рамках методології розширення, яку ніхто не ставить під сумнів, то, по-перше, це дуже чіткий сигнал", - зазначило джерело.
Джерело зазначило, що навіть без формальних рішень робота може тривати.
"Я вважаю, це відкриє можливість, якщо ситуація залишатиметься заблокованою через відсутність одностайності, наприклад, для ухвалення формальних рішень, - принаймні продовжувати роботу неформально, щоб процес щодо України не зупинявся", - сказав співрозмовник.
Як підкреслює джерело, позиція 26 країн є чітким сигналом на підтримку України відповідно до її досягнень. За його словами, "робота може тривати. І коли настануть умови для офіційного просування вперед, це зможе відбутися швидше".
"Якщо у нас немає одностайності (у відкритті переговорних кластерів з Україною, - ред.), то ми повинні мати змогу рухатись вперед неформально. Знову ж таки, це ще не кінець історії", - додав він.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, Будапешт продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.
Щоб підкріпити свою риторику, Орбан ініціював опитування серед угорців щодо підтримки членства України в ЄС. Однак результати соціологічного дослідження, проведеного у квітні опозиційною партією "Тиса", показали протилежне: 58% учасників висловилися за вступ України до Євросоюзу. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона людей.
Попри це, сам Орбан публічно похвалився у соцмережах, що голосував проти європейського майбутнього України. Він також заявив, що членство України в ЄС нібито "становить загрозу для угорської економіки", а ще - що Євросоюзу доведеться "утримувати мільйонну українську армію". Орбан навіть назвав можливий вступ України до ЄС "економічним самогубством".
На тлі такої позиції Угорщини, у Європейському Союзі вже опрацьовують альтернативні сценарії. Як зазначила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, розглядаються варіанти плану "Б" і "В", якщо вето Будапешта не вдасться подолати.
Сьогодні РБК-Україна дізналось, що президент Володимир Зеленський може відвідати саміт Європейської ради, який пройде в Брюсселі 26-27 червня. Детальніше про це - читайте у матеріалі.
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