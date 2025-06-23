На саммите Евросовета ожидается поддержка движения Украины в ЕС, но есть нюанс, - источник

На саммите Европейского совета ожидается поддержка дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС, но не единодушная.

Как сообщил источник в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз, ожидается, что в поддержку дальнейшего движения вперед выступят 26 из 27 стран ЕС, кроме Венгрии.

"И безусловно, если 26 стран соглашаются двигаться вперед в рамках подхода, который основывается на достижениях, и в рамках методологии расширения, которую никто не ставит под сомнение, то, во-первых, это очень четкий сигнал", - отметил источник.

Источник отметил, что даже без формальных решений работа может продолжаться.

"Я считаю, это откроет возможность, если ситуация будет оставаться заблокированной из-за отсутствия единодушия, например, для принятия формальных решений, - по крайней мере продолжать работу неформально, чтобы процесс по Украине не останавливался", - сказал собеседник.

Как подчеркивает источник, позиция 26 стран является четким сигналом в поддержку Украины в соответствии с ее достижениями. По его словам, "работа может продолжаться. И когда наступят условия для официального продвижения вперед, это сможет произойти быстрее".

"Если у нас нет единодушия (в открытии переговорных кластеров с Украиной, - ред.), то мы должны иметь возможность двигаться вперед неформально. Опять же, это еще не конец истории", - добавил он.