ЄС готовий переглянути фінансування України, якщо кредиту не вистачить, - президент Литви

Європейський Союз повернеться до питання фінансування України, якщо репараційного кредиту в розмірі 90 млрд євро виявиться недостатньою.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Питання фінансування вирішено. ЄС найшов спосіб профінансувати Україну, виділивши 90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ми повернемося до питання фінансування на наступному черговому засіданні Європейської Ради", - сказав Науседа у Брюсселі.

За його словами, рішення щодо репараційного кредиту Україні вирішує всі питання, пов’язані з потребами України на даний момент".

"Якщо знадобиться додаткове фінансування, Європейський Союз готовий шукати рішення, і ці рішення будуть знайдені", - зазначив президент Литви.

За оцінками ЄС, Україні знадобиться додатково 135 млрд євро для покриття своїх потреб протягом наступних двох років, при цьому тиск на фінансування очікується вже у квітні.

Після місяців труднощів із пошуком консенсусу, лідери ЄС під час нічних переговорів на саміті в Брюсселі домовилися про надання дворічної позики, підкріпленої спільним бюджетом блоку.

Угорщині, Словаччині та Чехії було надано звільнення від зобов'язання щодо репараційного кредиту, щоб уникнути вето.

"Кілька країн мають іншу позицію щодо підтримки України та запозичень для купівлі зброї, виступаючи за безумовний мир за будь-яких обставин. Це їхня позиція. Ми з цим не погоджуємося, але це відображено в документах ЄС", - сказав Науседа.