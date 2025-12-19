ЕС готов пересмотреть финансирование Украины, если кредита не хватит, - президент Литвы

Европейский Союз вернется к вопросу финансирования Украины, если репарационного кредита в размере 90 млрд евро окажется недостаточной.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Вопрос финансирования решен. ЕС нашел способ профинансировать Украину, выделив 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Мы вернемся к вопросу финансирования на следующем очередном заседании Европейского Совета", - сказал Науседа в Брюсселе.

По его словам, решение по репарационному кредиту Украине решает все вопросы, связанные с потребностями Украины на данный момент".

"Если понадобится дополнительное финансирование, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут найдены", - отметил президент Литвы.

По оценкам ЕС, Украине понадобится дополнительно 135 млрд евро для покрытия своих потребностей в течение следующих двух лет, при этом давление на финансирование ожидается уже в апреле.

После месяцев трудностей с поиском консенсуса, лидеры ЕС во время ночных переговоров на саммите в Брюсселе договорились о предоставлении двухлетнего займа, подкрепленного общим бюджетом блока.

Венгрии, Словакии и Чехии было предоставлено освобождение от обязательства по репарационному кредиту, чтобы избежать вето.

"Несколько стран имеют другую позицию по поддержке Украины и заимствований для покупки оружия, выступая за безусловный мир при любых обстоятельствах. Это их позиция. Мы с этим не согласны, но это отражено в документах ЕС", - сказал Науседа.