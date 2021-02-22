ЕС готовит четвертый пакет санкций по Беларуси - оппозиционер

Глава Народного антикризисного управления Беларуси, оппозиционер Павел Латушко утверждает, что в понедельник в Брюсселе будет обсуждаться четвертый пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко. Ряд стран не ограничится только санкциями.

Об этом сообщил в Telegram .

Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков.

Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке "комплексного юридического подхода".

Он отметил, что уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база.