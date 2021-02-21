ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против Беларуси

Новина українською → Минск, Воскресенье 21 февраля 2021 19:50
Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против Беларуси Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. По словам политика, санкций "смехотворно мало".

Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью газете The Sunday Times.

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - сказала Светлана Тихановская.

По ее мнению, ныне действующих ограничительных мер недостаточно для оказания давления на Минск. Она также напомнила, что было необходимо, чтобы международное сообщество не признавало Лукашенко законным президентом, однако эту инициативу "поддержали, но решать проблему не захотели".

Напомним, ранее Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".

Также ранее РБК-Украина писало, что Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь.

В частности, в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Тем временем, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Светлана Тихановская
NEWS
Адаптивный карантин 2.0. Когда и как будут действовать новые ограничения
Адаптивный карантин 2.0. Когда и как будут действовать новые ограничения
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ