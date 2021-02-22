ЄС готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі - опозиціонер

Голова Народного антикризового управління Білорусі, опозиціонер Павло Латушко стверджує, що в понеділок в Брюсселі буде обговорюватися четвертий пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка. Низка країн не обмежиться тільки санкціями.

Про це повідомив в Telegram .

Процедура підготовки санкційного пакета передбачає конфіденційність, однак можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків.

Більш того, Євросоюз, діючи досить обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання "комплексного юридичного підходу".

Він зазначив, що вже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу, зокрема, активно формується відповідна фактологічна доказова база.