ЄС готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі - опозиціонер

Голова Народного антикризового управління Білорусі, опозиціонер Павло Латушко стверджує, що в понеділок в Брюсселі буде обговорюватися четвертий пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка. Низка країн не обмежиться тільки санкціями.
Процедура підготовки санкційного пакета передбачає конфіденційність, однак можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків.
Більш того, Євросоюз, діючи досить обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання "комплексного юридичного підходу".
Він зазначив, що вже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу, зокрема, активно формується відповідна фактологічна доказова база.
Раніше Світлана Тіхановська назвала насмішкою санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва.
Нагадаємо, раніше Світлана Тіхановська зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".
Також раніше РБК-Україна писало, що Тіхановськаї поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь.
Зокрема, у Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" та незалежної профспілки РЕП.
Тим часом у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.