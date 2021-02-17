В Беларуси началась новая волна жестоких репрессий, - Amnesty International
Белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ. Они пытаются уничтожить независимые СМИ и правозащитные организации страны при помощи рейдов в их домах и офисах.
Отмечается, что "шокирующий и беспрецедентный" беспредел со стороны государства продолжает происходить, несмотря на широкую международную критику и негативную реакцию.
"Мы решительно осуждаем эти акты грубого вторжения, осуществленные под абсолютно ложными предлогами, и призываем немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных исключительно за мирное осуществление своих прав человека. Чтобы поддержать народ Беларуси, международное сообщество должно продолжать делать все возможное для защиты прав человека и противодействия репрессиям власти в отношении гражданского общества Беларуси", - отмечают в Amnesty International.
Напомним, 16 февраля в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.
РБК-Украина писало, что ЕС осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси.