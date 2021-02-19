ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь: это ничего не изменит

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 11:32
Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь: это ничего не изменит Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не видит смысла пока в возвращении в Беларусь. По ее словам, это ничего не изменит.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Она отметила, что из-за рубежа оппозиционеры хотя бы имеют возможность привлекать внимание к проблемам в Беларуси.

"Мое возвращение и возвращение других оппозиционеров в Беларуси не изменит ничего. Это будут еще жертвы, это будут еще приговоры", - заявила Тихановская.

При этом оппозиционерка заявила, что протесты против режима Александра Лукашенко в Беларуси будут продолжаться.

"Люди не сдались, и люди не сдадутся. Как говорится, всех не пересажать. Я понимаю, что люди в тюрьмах, что люди страдают. Люди жертвуют жизнями, здоровьем, свободой. Но свободу внутри, желание перемен никто в них не сможет забрать. И люди будут бороться, пока власть не пойдет на переговоры для организации новых, честных выборов", - отметила Тихановская.

Напомним, днями в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Как отметили в международной правозащитной организации Amnesty International, сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь Светлана Тихановская
NEWS
Не допустить паралича министерств. Зеленский просит Раду пересмотреть полномочия замов
Не допустить паралича министерств. Зеленский просит Раду пересмотреть полномочия замов
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ