ЕС в годовщину катастрофы MH17: ожидаем, что Россия признает свою ответственность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

ЕС заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины и достижения справедливости для 298 жертв сбитии рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166.

Боррель отметил, что агрессивная война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость установления ответственности.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает во внимание все судебные процессы, которые происходят по этому поводу, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению ответственности", - добавляет глава внешнеполитической службы ЕС.