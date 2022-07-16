ЕС в годовщину катастрофы MH17: ожидаем, что Россия признает свою ответственность

Европейский Союз по случаю 8-й годовщины сбития рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля заявил, что ожидает признание Россией своей ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
ЕС заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины и достижения справедливости для 298 жертв сбитии рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166.
Боррель отметил, что агрессивная война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость установления ответственности.
"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает во внимание все судебные процессы, которые происходят по этому поводу, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению ответственности", - добавляет глава внешнеполитической службы ЕС.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. Российские войска сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), в результате чего погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.
10 июня 2022 года в Нидерландах завершилось судебное разбирательство в деле о катастрофе MH17.
Обвиняемыми по этому делу проходят четыре человека, всем им грозит пожизненное заключение.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой заявила о причастности России к катастрофе.