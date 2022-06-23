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Убедительная версия. ПАСЕ обвинила Россию в катастрофе MH17

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Страсбург, Четверг 23 июня 2022 21:14
Убедительная версия. ПАСЕ обвинила Россию в катастрофе MH17 Фото: место катастрофы MH17 (defensie nl)
Автор: Юлия Бойко

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой заявила о причастности России к катастрофе рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАСЕ.

В частности, в резолюции говорится, что на основании доказательств, которые предоставили власти Украины и Нидерландов, самой убедительной версией остается то, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", который перегнала на Донбасс одна из воинских частей РФ.

В резолюции отмечается, что ПАСЕ потрясена дезинформацией российских властей в отношении крушения самолета Malaysia Airlines.

"Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", - говорится в документе.

Напомним, основная часть судебного процесса по делу о катастрофе MH17 уже завершилась, оглашение приговора ожидается в ноябре или декабре 2014 года.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. Российские войска сбили самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), в результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Обвиняемыми в этом деле проходят четыре человека, всем им грозит пожизненное заключение.

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ПАСЕ Российская Федерация MH17
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