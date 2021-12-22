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Для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки

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Амстердам, Среда 22 декабря 2021 13:04
Для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки Фото: суд по делу MH17 (nos nl)
Автор: Илона Свиридова

Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 пожизненное тюремное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним их самых тяжким преступлением, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

"Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - отметила она.

Таким образом, прокуратура требует пожизненного заключения для всех четверых обвиняемых.

Риддербекс добавила, что Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко остается неизвестным.

"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", - полагает обвинение.

Прокуратура также требует, чтобы суд вынес решение о немедленном тюремном заключении.

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Нидерланды MH17
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