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ЄС у річницю катастрофи MH17: очікуємо, що Росія визнає свою відповідальність

Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз з нагоди 8-ї річниці збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня заявив, що очікує на визнання Росією своєї відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

ЄС заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини і досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Боррель зазначив, що агресійна війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося 8 років тому на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення відповідальності.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення відповідальності", - додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.

Нагадаємо, катастрофа сталася 17 липня 2014 року в розпал бойових дій на Донбасі. Російські війська збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), в результаті чого загинули всі 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17.

Обвинуваченими в цій справі проходять чотири особи, всім їм загрожує довічне ув'язнення.

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій заявила про причетність Росії до катастрофи.

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