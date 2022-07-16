ЄС у річницю катастрофи MH17: очікуємо, що Росія визнає свою відповідальність

Європейський Союз з нагоди 8-ї річниці збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня заявив, що очікує на визнання Росією своєї відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

ЄС заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини і досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Боррель зазначив, що агресійна війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося 8 років тому на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення відповідальності.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення відповідальності", - додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.