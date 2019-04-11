В ЕС допускают повторный референдум в Британии по Brexit

В Европейской комиссии допускают повторный референдум о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом заявил комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер, передает агентство Reuters.

Он также не исключил внеочередных выборов в Британии и дополнительное продление срока действия Brexit.

"Все возможно", - сказал Эттингер после того, как на саммите ЕС дали Британии еще шесть месяцев на выход из Евросоюза.

Напомним, накануне в Брюсселе прошел экстренный саммит Евросоюза, на котором была согласована отсрочка Brexit до конца октября. Таким образом, данное решение дает возможность Британии "найти наилучшее решение", заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Кроме того, вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает возможным перенос Brexit на конец 2019 - начало 2020 года. В то же время Париж готов согласиться на новый перенос выхода Британии из ЕС только при соблюдении жестких условий. В Елисейском дворце расценили новую отсрочку как слишком долгую.