В ЄС допускають повторний референдум у Британії щодо Brexit

У Європейській комісії допускають повторний референдум про вихід Великої Британії з Європейського союзу. Про це заявив комісар Євросоюзу з бюджету Гюнтер Еттінгер, передає агентство Reuters.

Він також не виключив позачергових виборів у Британії і додаткове продовження терміну дії Brexit.

"Все можливо", - сказав Еттінгер після того, як на саміті ЄС дали Британії ще шість місяців на вихід з Євросоюзу.

Нагадаємо, напередодні у Брюсселі відбувся екстрений саміт Євросоюзу, на якому була узгоджена відстрочка Brexit до кінця жовтня. Таким чином, дане рішення дає можливість Британії "знайти найкраще рішення", заявив голова Євроради Дональд Туск.

Крім того, вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає можливим перенесення Brexit на кінець 2019 - початок 2020 року. У той же час Париж готовий погодитися на новий перенесення виходу Британії з ЄС тільки при дотриманні жорстких умов. В Єлисейському палаці розцінили нову відстрочку як занадто довгу.