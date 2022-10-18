ЄС домовився про нові санкції проти Росії та Білорусі за кілька хвилин, - журналіст

Європейський Союз домовився про подальші санкції проти Росії та Білорусі у зв'язку з війною проти України протягом кількох хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.
"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі", - написав він.
До того ж, за словами Йозвяка, нещодавній проект висновків Європейської Ради є сильнішим щодо санкцій против Білорусі.
Очікується, що робота над санкціями буде прискорена найближчими днями.
Нагадаємо, в Євросоюзі пропонували ввести проти Білорусі всі санкції, які були застосовані щодо Росії.
До того ж, ЄС уже розпочав підготовку дев'ятого пакета санкцій проти Росії.
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