В ЄС пропонують ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ, - ЗМІ

Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія пропонують запровадити проти Білорусі всі санкції, які були застосовані щодо РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio .

За даними видання, така ініціатива про синхронізацію обмежень міститься у пропозиціях до дев'ятого пакету антиросійських санкцій, які направили до Єврокомісії п'ять вищезазначених держав.

При цьому в PolskieRadio зазначають, що питання застосування до Білорусі всіх санкцій, які були задіяні щодо РФ, уже деякий час обговорюють у Брюсселі. За допомогою такої ініціативи хочуть якомога сильніше вдарити по білоруській економіці, змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві та запобігти обходу санкцій з боку росіян.

Одностайна підтримка такого рішення серед країн-членів ЄС все ще залишається під сумнівом.

Також, як зазначає видання, п'ять країн пропонують внести до нового пакету санкцій проти РФ заборону на імпорт діамантів з Росії, заборону використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС, заборону продажу нерухомості росіянам і відключення банків країни-агресора від системи SWIFT.