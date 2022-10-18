ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси за несколько минут, - журналист

Европейский Союз договорился о дальнейших санкциях против России и Беларуси в связи с войной против Украины в течение нескольких минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.
"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", - написал он.
К тому же, по словам Йозвяка, недавний проект выводов Европейского Совета сильнее в отношении санкций против Беларуси.
Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.
Напомним, в Евросоюзе предлагали ввести против Беларуси все санкции, которые были применены в отношении России.
К тому же ЕС уже начал подготовку девятого пакета санкций против России.
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