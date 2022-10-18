ЄС домовився про нові санкції проти Росії та Білорусі за кілька хвилин, - журналіст

Європейський Союз домовився про подальші санкції проти Росії та Білорусі у зв'язку з війною проти України протягом кількох хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі", - написав він.

До того ж, за словами Йозвяка, нещодавній проект висновків Європейської Ради є сильнішим щодо санкцій против Білорусі.

Очікується, що робота над санкціями буде прискорена найближчими днями.