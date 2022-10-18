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ЄС домовився про нові санкції проти Росії та Білорусі за кілька хвилин, - журналіст

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Вівторок 18 жовтня 2022 16:54
ЄС домовився про нові санкції проти Росії та Білорусі за кілька хвилин, - журналіст Фото: ЄС домовився про нові санкції проти Росії та Білорусі за кілька хвилин (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз домовився про подальші санкції проти Росії та Білорусі у зв'язку з війною проти України протягом кількох хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі", - написав він.

До того ж, за словами Йозвяка, нещодавній проект висновків Європейської Ради є сильнішим щодо санкцій против Білорусі.

Очікується, що робота над санкціями буде прискорена найближчими днями.

Нагадаємо, в Євросоюзі пропонували ввести проти Білорусі всі санкції, які були застосовані щодо Росії.

До того ж, ЄС уже розпочав підготовку дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

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