ЄС долучиться до міжнародної Комісії з розгляду претензій України до РФ

"Наступного тижня, 16 грудня, я відвідаю конференцію щодо підписання Конвенції про створення Комісії з розгляду претензій (України до РФ за збитки, завдані війною, - ред.). Я закликав усі держави-члени приєднатися до нас у цьому кроці", - сказав він.

Макграт додав, що дуже важливо швидко створити Міжнародну комісію з розгляду претензій для України.

"Єврокомісія вже внесла пропозицію про підписання Конвенції про створення Комісії з розгляду претензій, яка незабаром буде прийнята Радою ЄС", - зазначив єврокомісар.

За його словами, створення Комісії - частина роботи з "налагодження архітектури для забезпечення справедливості та відповідальності за злочини агресії".