Міжнародний реєстр збитків: українці подали майже 70 тис. заяв, але відкрито лише 30% категорій

У Міжнародному реєстрі збитків поки відкрили лише третину запланованих категорій заяв, при тому, що раніше планувалося до кінця поточного року відкрити всі анонсовані.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Однак, за її словами, українці подали вже майже 70 тис. заяв, і щодня до RD4U надходить у середньому 200 нових. Очікується, що загалом до Реєстру буде подано 6-8 млн заяв.

Які категорії збитків у Реєстрі

Як повідомила Олена Шуляк, днями в Міжнародному реєстрі збитків – RD4U – відкрили нову категорію збитків, за якою українці можуть подавати заяви.

Йдеться про категорію А3.3 "Втрата житла або місця проживання", за якою можуть подаватися ті, хто не володів зруйнованим або пошкодженим житлом, а проживав у ньому, зокрема, орендував.

Отже, власникам зруйнованого житла потрібно подаватись за іншою категорією – A3.1.

Окрім цих двох, для подання відкриті наступні категорії:

A1.1 – Примусове внутрішнє переміщення.

A2.1 – Смерть близького члена сім’ї.

A2.2 – Зникнення близького члена сім’ї.

A2.3 – Тяжкі тілесні ушкодження.

A2.4 – Сексуальне насильство.

A2.5 – Катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання.

A2.6 – Позбавлення волі.

A2.7 – Примусова праця чи служба.

A2.8 – Примусове переміщення або депортація дітей.

A2.9 – Примусове переміщення або депортація дорослих.

A3.2 – Пошкодження або знищення нежитлової нерухомості.

A3.6 – Втрата доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях.

Хто може подати заяву до RD4U

За словами Шуляк, станом на кінець жовтня, до Міжнародного реєстру збитків вже подано майже 70 тис. заяв, понад 12 тис. уже розглянуто та формально внесено до Реєстру. Найбільш затребувана категорія стосується пошкодження або знищення житлової нерухомості.

"Подати заяву до RD4U може як громадянин, чиє зруйноване житло було на підконтрольній Україні території, так і для житла, розташованого на ТОТ. Ця категорія поки не відкрита в межах програми єВідновлення і є найочікуванішою для громадян. Ми вже більше року намагаємося домогтися цього розширення від уряду", - акцентувала парламентарка.

Вона розповіла, що до кінця поточного року очікувалось відкриття всіх 45 категорій заяв. Проте на сьогодні в RD4U відкрито близько 30% із запланованих, оскільки міжнародне право – процес не такий швидкий, як хотілося б.

Тим не менш, зауважила Шуляк, щодня до RD4U подається у середньому близько 200 тис. заяв на день. Ба більше, очікується, до RD4U подадуть 6-8 млн заяв загалом.

"Ми закликали й закликаємо українців подаватися не лише на єВідновлення, а й до RD4U, оскільки саме він є джерелом, де будуть збережені всі свідоцтва звірств, шкоди та збитків, яких українцям завдав ворог і за які згодом РФ повинна буде виплачувати репарації. Так, це процес нешвидкий, однак саме це означає, що збитки потрібно документувати вже зараз, аби нічого не загубилось, не забулось", - наголосила Олена Шуляк.

Чим більше заяв подадуть українці, додала вона, тим менш зворотним стане цей процес: це підсилює тиск на всіх учасників, включно з нашими міжнародними партнерами, щоб рухатися далі й довести справу до логічного завершення.

Олена Шуляк нагадала, що зараз RD4U – не про виплату компенсацій, оскільки його метою є збір інформації про те, що спричинила військова агресія РФ.

Натомість Компенсаційна комісія, яка розглядатиме подані заяви постраждалих українців по суті та визначатиме обсяг компенсації для кожного випадку, може розпочати роботу в 2027 році.