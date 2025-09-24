Як подати заяву до Реєстру збитків через "Дію": інструкція для постраждалих

Через "Дію" українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків. На порталі доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Що таке Реєстр збитків

Реєстр збитків (RD4U) - це міжнародний механізм, учасниками та асоційованими членами якого є 44 держави та Європейський Союз. Він збирає, обробляє та фіксує завдану шкоду на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з тимчасово окупованими територіями, і враховує події, що сталися після 24 лютого 2022 року.

У МОЗ зазначили, що це перший крок до отримання майбутніх репарацій і встановлення справедливості для постраждалих.

На порталі "Дія" доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни. П’ять із них стосуються безпосередньо здоров’я:

А2.3 Серйозні тілесні ушкодження

А2.4 Сексуальне насильство

А2.5 Катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання

А2.6 Позбавлення свободи

А2.7 Примусова праця або служба

Хто може подати заяву

Уточнюється, що подати заяву може кожен - як військові, так і цивільні. Це стосується людей, які отримали серйозні тілесні ушкодження, проходили складне лікування чи реабілітацію, зазнали значних витрат на відновлення здоров’я, мають психічні розлади, що суттєво впливають на життя.

Зокрема, йдеться про випадки, пов’язані із сексуальним насильством, катуваннями, полоном, незаконним утриманням чи примусовою працею.

"Коли подаєте заяву в категорії А2.3 "Серйозні тілесні ушкодження" через портал "Дія", одночасно можна подати заяви й до інших категорій. Наприклад, сексуальне насильство, катування, полон або примусову працю, якщо це відповідає тому, що з вами сталося. Крім того, можна подати заяву і на відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних із травмою, зокрема на лікування чи реабілітацію", - підсумували у міністерстві.