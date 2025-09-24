ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як подати заяву до Реєстру збитків через "Дію": інструкція для постраждалих

Україна, Середа 24 вересня 2025 13:11
UA EN RU
Як подати заяву до Реєстру збитків через "Дію": інструкція для постраждалих Фото: через "Дію" можна подати заяву до Реєстру збитків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через "Дію" українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків. На порталі доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Що таке Реєстр збитків

Реєстр збитків (RD4U) - це міжнародний механізм, учасниками та асоційованими членами якого є 44 держави та Європейський Союз. Він збирає, обробляє та фіксує завдану шкоду на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з тимчасово окупованими територіями, і враховує події, що сталися після 24 лютого 2022 року.

У МОЗ зазначили, що це перший крок до отримання майбутніх репарацій і встановлення справедливості для постраждалих.

Як подати заяву до Реєстру збитків через &quot;Дію&quot;: інструкція для постраждалих

На порталі "Дія" доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни. П’ять із них стосуються безпосередньо здоров’я:

  • А2.3 Серйозні тілесні ушкодження
  • А2.4 Сексуальне насильство
  • А2.5 Катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання
  • А2.6 Позбавлення свободи
  • А2.7 Примусова праця або служба

Як подати заяву до Реєстру збитків через &quot;Дію&quot;: інструкція для постраждалих

Хто може подати заяву

Уточнюється, що подати заяву може кожен - як військові, так і цивільні. Це стосується людей, які отримали серйозні тілесні ушкодження, проходили складне лікування чи реабілітацію, зазнали значних витрат на відновлення здоров’я, мають психічні розлади, що суттєво впливають на життя.

Зокрема, йдеться про випадки, пов’язані із сексуальним насильством, катуваннями, полоном, незаконним утриманням чи примусовою працею.

Як подати заяву до Реєстру збитків через &quot;Дію&quot;: інструкція для постраждалих

"Коли подаєте заяву в категорії А2.3 "Серйозні тілесні ушкодження" через портал "Дія", одночасно можна подати заяви й до інших категорій. Наприклад, сексуальне насильство, катування, полон або примусову працю, якщо це відповідає тому, що з вами сталося. Крім того, можна подати заяву і на відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних із травмою, зокрема на лікування чи реабілітацію", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до кінця 2025 року можуть відкрити всі 45 категорій Реєстру збитків.

Також ми писали про те, як отримати компенсацію за пошкоджене через обстріли житло. Зокрема, українці можуть подати заявку на "єВідновлення". Ця послуга також доступна через "Дію".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дія
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"