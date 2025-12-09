RU

ЕС присоединится к международной Комиссии по рассмотрению претензий Украины к РФ

Фото: еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В следующий вторник, 16 декабря, ЕС присоединится к созданию Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к РФ. Она будет создана в рамках работы Реестра убытков, причиненных Украине и украинцам российской агрессией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт во время пресс-конференции в Брюсселе.

"На следующей неделе, 16 декабря, я посещу конференцию по подписанию Конвенции о создании Комиссии по рассмотрению претензий (Украины к РФ за ущерб, нанесенный войной, - ред.). Я призвал все государства-члены присоединиться к нам в этом шаге", - сказал он.

Макграт добавил, что очень важно быстро создать Международную комиссию по рассмотрению претензий для Украины.

"Еврокомиссия уже внесла предложение о подписании Конвенции о создании Комиссии по рассмотрению претензий, которая вскоре будет принята Советом ЕС", - отметил еврокомиссар.

По его словам, создание Комиссии - часть работы по "налаживанию архитектуры для обеспечения справедливости и ответственности за преступления агрессии".

 

Напомним, до конца 2027 года в ЕС создадут орган, который определит размеры компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный им РФ в результате вооруженной агрессии.

Отметим, заявление в Международный реестр убытков украинцы могут через портал Дія по пошаговой инструкции. На портале доступны 13 категорий заявлений о вреде в результате войны.

РБК-Украина ранее писало, что по состоянию на конец октября в Международный реестр убытков было подано почти 70 тысяч заявлений, более 12 тысяч уже рассмотрены и формально внесены в Реестр.

