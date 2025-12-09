ЕС присоединится к международной Комиссии по рассмотрению претензий Украины к РФ

"На следующей неделе, 16 декабря, я посещу конференцию по подписанию Конвенции о создании Комиссии по рассмотрению претензий (Украины к РФ за ущерб, нанесенный войной, - ред.). Я призвал все государства-члены присоединиться к нам в этом шаге", - сказал он.

Макграт добавил, что очень важно быстро создать Международную комиссию по рассмотрению претензий для Украины.

"Еврокомиссия уже внесла предложение о подписании Конвенции о создании Комиссии по рассмотрению претензий, которая вскоре будет принята Советом ЕС", - отметил еврокомиссар.

По его словам, создание Комиссии - часть работы по "налаживанию архитектуры для обеспечения справедливости и ответственности за преступления агрессии".