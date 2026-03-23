ЄС дедалі частіше виключає Угорщину з обговорень через загрозу зливу інформації в РФ, - Politico

Країни Європейського Союзу все частіше виключають Угорщину з обговорень делікатних питань через побоювання, що вона може передавати інформацію до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Через загрозу витоку інформації, країни ЄС використовують вужчі формати засідань замість нарад з усіма державами блоку, щоб Будапешт не знав подробиць.

"Загалом, не надто лояльні держави-члени є основною причиною того, чому більша частина важливої європейської дипломатії зараз відбувається в різних, більш дрібних форматах - Е3, Е4, Е7, Е8, Веймарський альянс, NB8, JEF і так далі", - сказав чиновник.

Politico пояснює, що цифри позначають кількість європейських лідерів у групі. Так, до складу Веймарського альянсу входять Франція, Німеччина і Польща. NB8 - це вісім країн Північної Європи і Балтії, а JEF - це Об'єднані експедиційні сили, що складаються з 10 країн Північної Європи.

Один із дипломатів сказав, що у світлі нових звинувачень Угорщини у зливі інформації Росії, ЄС може засекретити частину інформації та документів.

Хоч присвоєння статусу "секретно" "не є панацеєю", але воно "може служити стримувальними факторами проти витоків і передачі конфіденційної інформації третім особам. Крім того, це зробить розслідування більш автоматизованими".

Крім цього, Бухарестська дев'ятка на східному фланзі НАТО розглядала можливість виключення Будапешта з цього формату наступного року через нездатність домовиться про підтримку України.

П'ять дипломатів ЄС заявили, що не здивовані цією новиною, однак формальної відповіді блоку на нові звинувачення поки не буде через можливий вплив на вибори в Угорщині 12 квітня. Будь-яка офіційна відповідь залежить від того, чи буде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переобраний.

"Це підриває довіру, співпрацю і цілісність Європейського Союзу. Це сумна ситуація. Якщо залишиться після виборів, я думаю, ЄС повинен знайти способи вирішити цю проблему іншим шляхом", - сказав дипломат, коментуючи звинувачення на адресу Угорщини.

Що передувало

Нагадаємо, що буквально днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про давні підозри в тому, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з Росією.

"Новина про те, що люди Орбана в найдрібніших деталях інформують Москву про засідання Ради ЄС, нікого не повинна дивувати. Ми давно підозрювали це. Саме тому я виступаю тільки в разі крайньої необхідності і говорю рівно стільки, скільки потрібно", - написав він у соцмережі Х.