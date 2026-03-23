ЕС все чаще исключает Венгрию из обсуждений из-за угрозы слива информации в РФ, - Politico
Страны Европейского Союза все чаще исключают Венгрию из обсуждений деликатных вопросов из-за опасений, что она может передавать информацию Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По причине угрозы утечки информации, страны ЕС используют более узкие форматы заседаний вместо совещаний со всеми государствами блока, чтобы Будапешт не знал подробности.
"В целом, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной итого, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных, более мелких форматах - Е3, Е4, Е7, Е8, Веймарский альянс, NB8, JEF и так далее", - сказал чиновник.
Politico поясняет, что цифры обозначают количество европейских лидеров в группе. Так, в состав Веймарского альянса входят Франция, Германия и Польша. NB8 - это восемь стран Северной Европы и Балтии, а JEF - это Объединенные экспедиционные силы, состоящие из 10 стран Северной Европы.
Один из дипломатов сказал, что в свете новых обвинений Венгрии в сливе информации России, ЕС может засекретить часть информации и документов.
Хоть присвоение статуса "секретно" "не является панацеей", но оно "может служить сдерживающими факторов против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим лицам. Кроме того, это сделает расследования более автоматизированными".
Помимо этого, Бухарестская девятка на восточном фланге НАТО рассматривала возможность исключения Будапешта из этого формата в следующем году из-за неспособности договорится о поддержке Украины.
Пять дипломатов ЕС заявили, что не удивлены этой новостью, однако формальный ответ блока на новые обвинения пока не последует из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля. Любой официальный ответ зависит от того, будет ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран.
"Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность Европейского Союза. Это прискорбная ситуация. Если останется после выборов, я думаю, ЕС должен найти способы решить эту проблему другим путем", - сказал дипломат, комментируя обвинения в адрес Венгрии.
Что предшествовало
Напомним, что буквально на днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о давних подозрениях в том, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией.
"Новость о том, что люди Орбана в мельчайших деталях информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, никого не должна удивлять. Мы давно подозревали это. Именно поэтому я выступаю только в случае крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно", - написал он в соцсети Х.
Также в субботу The Washington Post написало, что правительство Орбана поддерживало тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны с Украиной, а глава МИД Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч с другими странами ЕС, чтобы информировать министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который часто присутствовал на заседаниях Совета Безопасности, где часто был и Сийярто, тоже рассказал Politico некоторые детали. Его еще в 2024 году предупреждали о том, что Венгрия может передавать информацию России, и что он и его коллегии ограничивали объем информации, которой они делились во время присутствия Сийярто.
По словам Ландсбергиса, еще в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году, представители стран предприняли шаги, чтобы исключить делегацию Будапешта из важных переговоров.