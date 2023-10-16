У ЄС через переговори щодо бюджету затримують кошти для фонду, з якого йде зброя Україні

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глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня повідомлялося, що наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ЄС має розпочати переговори з Україною щодо вступу ще до Різдва.

До того ж, Шмигаль заявляв, що наша країна буде готова до вступу в ЄС протягом двох років.

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