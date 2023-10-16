В ЕС из-за переговоров по бюджету задерживают средства для фонда, из которого идет оружие Украине

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глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня сообщалось, что наша страна выполнила два из семи условий , необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне .

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, чтоЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении еще до Рождества .

К тому же Шмигаль заявлял, что наша страна будет готова к вступлению в ЕС в течение двух лет .

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