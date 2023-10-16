В ЕС из-за переговоров по бюджету задерживают средства для фонда, из которого идет оружие Украине

Европейский Совет задерживает передачу 20 млрд евро для Европейского фонда мира (EPF). Из этого фонда идет помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
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глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.
По состоянию на конец июня сообщалось, что наша страна выполнила два из семи условий , необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне .
Президент Европарламента Роберта Мецола считает, чтоЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении еще до Рождества .
К тому же Шмигаль заявлял, что наша страна будет готова к вступлению в ЕС в течение двух лет .
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