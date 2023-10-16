У ЄС через переговори щодо бюджету затримують кошти для фонду, з якого йде зброя Україні

Європейська Рада затримує передачу 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру (EPF). З цього фонду йде допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Euractiv.

На своєму черговому грудневому саміті лідери 27 країн ЄС мають обговорити майбутні фінанси блоку після запропонованого Європейською комісією перегляду бюджету ЄС.

Зокрема, країни-члени ЄС вважали EPF основним у пожертвуванні свого оборонного обладнання Україні, оскільки він відшкодував би їм витрати на поставки.

"Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання перед Європейською радою в грудні, де лідери викладуть на стіл усе, що стосується бюджетних питань, щоб прийняти рішення", - сказав Euractiv один дипломат ЄС.

Початкова вартість EPF становила 5,6 мільярда євро, він був створений поза рамками бюджету ЄС, оскільки останній не може використовуватися для фінансування закупівлі оборонного обладнання для третіх країн і військових місій і операцій ЄС.

Однак фонд був використаний для відшкодування державам-членам ЄС, коли вони відправляли власні оборонні запаси зброї, танків і боєприпасів до Києва.

Наприкінці 2022 року глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував підвищити максимальну суму фонду на 20 мільярдів євро на наступні чотири роки. Це необхідно для того, щоб уникнути того, щоб величезні потреби України поставили під загрозу підтримку інших третіх країн.

"Пакет включає в себе середньостроковий огляд бюджету ЄС, макрофінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро, поповнення Фонду миру на 20 мільярдів євро та нову Європейську стратегічну технологічну платформу (STEP)", - додав чиновник.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня повідомлялося, що наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ЄС має розпочати переговори з Україною щодо вступу ще до Різдва.

До того ж, Шмигаль заявляв, що наша країна буде готова до вступу в ЄС протягом двох років.

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