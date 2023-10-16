В ЕС из-за переговоров по бюджету задерживают средства для фонда, из которого идет оружие Украине

Европейский Совет задерживает передачу 20 млрд евро для Европейского фонда мира (EPF). Из этого фонда идет помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

На своем очередном декабрьском саммите лидеры 27 стран ЕС обсудят будущие финансы блока после предложенного Европейской комиссией пересмотра бюджета ЕС.

В частности, страны-члены ЕС считали EPF основным в пожертвовании своего оборонного оборудования Украине, поскольку он возместил бы им расходы на поставки.

"Мы не ожидаем никакого ответа по этому вопросу перед Европейским советом в декабре, где лидеры выложат на стол все, что касается бюджетных вопросов, чтобы принять решение", – сказал Euractiv один дипломат ЕС.

Начальная стоимость EPF составила 5,6 млрд евро, он был создан вне рамок бюджета ЕС, поскольку последний не может использоваться для финансирования закупки оборонного оборудования для третьих стран и военных миссий и операций ЕС.

Однако фонд был использован для возмещения государствам-членам ЕС, когда они отправляли свои оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.

В конце 2022 г. глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил повысить максимальную сумму фонда на 20 миллиардов евро на следующие четыре года. Это необходимо, чтобы избежать того, чтобы огромные потребности Украины поставили под угрозу поддержку других третьих стран.

"Пакет включает в себя среднесрочный обзор бюджета ЕС, макрофинансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, пополнение Фонда мира на 20 миллиардов евро и новую Европейскую стратегическую технологическую платформу (STEP)", – добавил чиновник.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня сообщалось, что наша страна выполнила два из семи условий , необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне .

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, чтоЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении еще до Рождества .

К тому же Шмигаль заявлял, что наша страна будет готова к вступлению в ЕС в течение двух лет .

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