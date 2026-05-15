За Єрмака внесли менш як половину застави, 30 млн гривень дав Ребров, - джерела

Водночас джерело підтвердило, що колишній тренер збірної України Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень.

Застава вноситься на спеціальний депозитний рахунок суду, який ухвалив рішення щодо цього запобіжного заходу. Він був відкритий в органах Державної казначейської служби України і належить конкретному суду - в цьому випадку ВАКС.

Зазначимо, прокуратура вимагала для Єрмака арешт із можливістю виходу під заставу у 180 мільйонів гривень. Однак суд визначив розмір застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Суд над Єрмаком

Нагадаємо, 11 травня колишній керівник ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП у рамках справи "Династія".

Встановлено, що у 2020 році колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив збудувати елітне містечко "Династія" в селі Козин під Києвом за гроші, отримані незаконним шляхом.

Згідно з даними слідства, до будівництва Чернишов залучив бізнесмена Тимура Міндіча, а також Андрія Єрмака. У НАБУ і САП повідомили, що в межах схеми її учасники в період із 2021 до 2025 року "відмили" 8,9 млн доларів.