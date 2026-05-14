Головна » Новини » Надзвичайні події

"Є багато друзів": Єрмак розповів, чи сплатить заставу і чи подаватиме апеляцію

09:38 14.05.2026 Чт
2 хв
Єрмак каже, що 140 мільйонів у нього немає, але є "багато друзів".
aimg Олена Чупровська
"Є багато друзів": Єрмак розповів, чи сплатить заставу і чи подаватиме апеляцію Фото: екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак (GettyImages)
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення суду та обраний йому запобіжний захід - і вже пояснив, що робитиме далі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

"Мені нема чого приховувати"

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За його словами, він готовий іти до СІЗО і планує взяти з собою "саме необхідне".

"Мені нема чого приховувати... Все, що відбувалося навколо процесу, було під тиском, який тривав кілька місяців", - заявив він.

Усі обвинувачення Єрмак заперечує.

ВАКС визначив заставу в розмірі 140 мільйонів гривень як альтернативу триманню під вартою. Єрмак сказав, що таких грошей у нього немає.

Водночас він зазначив, що має "багато друзів", і спробує зібрати суму - якщо буде така можливість.

Також екскерівник ОП повідомив, що подаватиме апеляцію. За його словами, він і надалі боротиметься та не вважає справу закритою.

Нагадаємо, ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Це менше, ніж просило обвинувачення (180 мільйонів).

Як повідомляло РБК-Україна, слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента НАБУ і САП провели 11 травня.

Єрмаку вручили підозру у схемі "відмивання" грошей при будівництві елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. Загальна сума легалізованих коштів - понад 460 мільйонів гривень.

