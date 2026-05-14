"Є багато друзів": Єрмак розповів, чи сплатить заставу і чи подаватиме апеляцію
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення суду та обраний йому запобіжний захід - і вже пояснив, що робитиме далі.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.
"Мені нема чого приховувати"
Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За його словами, він готовий іти до СІЗО і планує взяти з собою "саме необхідне".
"Мені нема чого приховувати... Все, що відбувалося навколо процесу, було під тиском, який тривав кілька місяців", - заявив він.
Усі обвинувачення Єрмак заперечує.
ВАКС визначив заставу в розмірі 140 мільйонів гривень як альтернативу триманню під вартою. Єрмак сказав, що таких грошей у нього немає.
Водночас він зазначив, що має "багато друзів", і спробує зібрати суму - якщо буде така можливість.
Також екскерівник ОП повідомив, що подаватиме апеляцію. За його словами, він і надалі боротиметься та не вважає справу закритою.
Нагадаємо, ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Це менше, ніж просило обвинувачення (180 мільйонів).
Як повідомляло РБК-Україна, слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента НАБУ і САП провели 11 травня.
Єрмаку вручили підозру у схемі "відмивання" грошей при будівництві елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. Загальна сума легалізованих коштів - понад 460 мільйонів гривень.