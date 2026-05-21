Єрмак відреагував на чутки про поїздку свого батька в Росію

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не підтвердив і не спростував чуток про те, що його батько Борис Єрмак їздив до Санкт-Петербурга 2019 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Журналіст попросила у Єрмака прокоментувати чутки про те, що його батько літав до Росії.
"Я не знаю. Моєму батькові 81 рік, це дуже шанована, чесна і патріотична людина. Мені невідомо про його поїздки. Якщо навіть це і було, він має про це сказати", - сказав Єрмак.
Також колишній керівник ОП вважає, що такі чутки - це частина кампанії проти його родини. І "ніхто чомусь не пише" про те, що його брат воює з російськими окупантами.
За словами Єрмака, його батько все життя прожив у Києві і любить свою країну.
Нагадаємо, цього тижня журналісти проєкту "Схеми" стверджували, що, згідно з базою даних авіаперельотів, Борис Єрмак, батько колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відвідував Росію в листопаді 2019 року.
За даними журналістів, Борис Єрмак разом зі своєю дружиною транзитом через Мінськ літали до Санкт-Петербурга.
Такий візит відбувся вже після того, як Єрмак був призначений помічником президента України Володимира Зеленського.
Варто зауважити, що нещодавно Андрій Єрмак отримав підозру у справі "Династія". За інформацією НАБУ і САП, злочинна група "відмивала" гроші через будівництво елітної нерухомості в селі Козин під Києвом.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 140 млн гривень.