Єрмак відреагував на чутки про поїздку свого батька в Росію

16:13 21.05.2026 Чт
2 хв
Раніше про поїздку Бориса Єрмака до РФ писали ЗМІ
aimg Іван Носальський
Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не підтвердив і не спростував чуток про те, що його батько Борис Єрмак їздив до Санкт-Петербурга 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Єрмак вийшов із СІЗО

Журналіст попросила у Єрмака прокоментувати чутки про те, що його батько літав до Росії.

"Я не знаю. Моєму батькові 81 рік, це дуже шанована, чесна і патріотична людина. Мені невідомо про його поїздки. Якщо навіть це і було, він має про це сказати", - сказав Єрмак.

Також колишній керівник ОП вважає, що такі чутки - це частина кампанії проти його родини. І "ніхто чомусь не пише" про те, що його брат воює з російськими окупантами.

За словами Єрмака, його батько все життя прожив у Києві і любить свою країну.

Чутки про Бориса Єрмака

Нагадаємо, цього тижня журналісти проєкту "Схеми" стверджували, що, згідно з базою даних авіаперельотів, Борис Єрмак, батько колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відвідував Росію в листопаді 2019 року.

За даними журналістів, Борис Єрмак разом зі своєю дружиною транзитом через Мінськ літали до Санкт-Петербурга.

Такий візит відбувся вже після того, як Єрмак був призначений помічником президента України Володимира Зеленського.

Варто зауважити, що нещодавно Андрій Єрмак отримав підозру у справі "Династія". За інформацією НАБУ і САП, злочинна група "відмивала" гроші через будівництво елітної нерухомості в селі Козин під Києвом.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 140 млн гривень.

