Ермак отреагировал на слухи о поездке своего отца в Россию

Журналист попросила у Ермака прокомментировать слухи о том, что его отец летал в Россию.

"Я не знаю. Моему отцу 81 год, это очень уважаемый, честный и патриотичный человек. Мне неизвестно о его поездках. Если даже это и было, он должен об этом сказать", - сказал Ермак.

Также бывший руководитель ОП считает, что такие слухи - это часть кампании против его семьи. И "никто почему-то не пишет" о том, что его брат воюет с российскими оккупантами.

По словам Ермака, его отец всю жизнь прожил в Киеве и любит свою страну.

Слухи о Борисе Ермаке

Напомним, на этой неделе журналисты проекта "Схемы" утверждали, что, согласно базе данных авиаперелетов, Борис Ермак, отец бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, посещал Россию в ноябре 2019 года.

По данным журналистов, Борис Ермак вместе со своей женой транзитом через Минск летали в Санкт-Петербург.

Такой визит состоялся уже после того, как Ермак был назначен помощником президента Украины Владимира Зеленского.