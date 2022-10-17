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Єрмак: Україні потрібно більше систем ППО і якомога швидше

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Понеділок 17 жовтня 2022 10:02
Єрмак: Україні потрібно більше систем ППО і якомога швидше Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Україні потрібно ще більше засобів протиповітряної оборони для захисту піднебіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи.

За даними КМДА, в результаті атаки є потрапляння до житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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