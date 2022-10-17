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Ермак: Украине необходимо больше систем ПВО и как можно скорее

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Понедельник 17 октября 2022 10:02
Ермак: Украине необходимо больше систем ПВО и как можно скорее Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Украине необходимо еще больше средств противовоздушной обороны для защиты неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам необходимо больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - заявил Ермак.

Напомним, утром 17 октября кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва.

По данным КГГА, в результате атаки есть попадание в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

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