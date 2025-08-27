Єрмак та Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки, - Зеленський

"Сьогодні триває дипломатична робота наша - нашого Офісу, МЗС, РНБО - з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів - формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання - саме цей рівень нам потрібен", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що всі бачать дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин.

"Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли США, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути", - наголосив президент.

За його словами, росіян треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від США та "усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною".

"Ми зі свого боку будемо максимально готові - з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію", - додав Зеленський.

Він розповів, що вчора глава Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва у переговорах з РФ.

Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії, завтра - у Швейцарії.

"У п’ятницю - Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій - військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки", - повідомив президент.

За його словами, завдання - максимально прискоритися з гарантіями безпеки для України, щоб це також було важелем впливу на РФ.

"Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватися", - наголосив Зеленський.