Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности, - Зеленский

"Сегодня продолжается дипломатическая работа наша - нашего Офиса, МИД, СНБО - с партнерами, которые поддерживают необходимость формата на уровне лидеров - формата для окончания войны. Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах - именно этот уровень нам нужен", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что все видят очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров.

"Россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали США, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии. Надо давить. Надо принуждать Россию к реальным шагам. Россия должна закончить войну, которую начала, которую продолжает. Ответ от них должен быть", - подчеркнул президент.

По его словам, россиян надо дожать до правильного ответа. А это зависит от США и "всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной".

"Мы со своей стороны будем максимально готовы - с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию", - добавил Зеленский.

Он рассказал, что вчера глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности относительно посредничества в переговорах с РФ.

Сегодня были встречи в Саудовской Аравии, завтра - в Швейцарии.

"В пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности", - сообщил президент.

По его словам, задача - максимально ускориться с гарантиями безопасности для Украины, чтобы это также было рычагом влияния на РФ.

"Россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - подчеркнул Зеленский.