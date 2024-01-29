Єрмак та Кулеба зустрілись з головою МЗС Угорщини, розпочали переговори

"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з командою", - написав Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив на важливості відвертого й конструктивного діалогу між країнами й відзначив, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

Що передувало

Ще 11 січня голова МЗС Угорщини анонсував свій візит до Ужгорода й зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

Також Сіярто проінформував й про те, що раніше провів телефонну розмову з Єрмаком під час якої заявив, що зустріч на високому рівні матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Підготовка до зустрічі Зеленського та Орбана

Наприкінці грудня Орбан прийняв запрошення президента України щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

За словами президента, він жодного разу не говорив з Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.

Як розповідала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, візит Сійярто до Ужгорода "пов'язаний з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана в Україну".